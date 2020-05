All day we counted down your picks for the Top 96 songs of the 90’s! If you wanted a recap, or perhaps to catch a name of a new old favorite, we got you! Here’s the full list!

96 Daft Punk Around The World 95 Pearl Jam Black 94 Alanis Morissette Ironic 93 Temple Of The Dog Hunger Strike 92 Offspring Pretty Fly For A White Guy 91 Cranberries Linger 90 COLLECTIVE SOUL Shine 89 GREEN DAY “Welcome To Paradise 88 Spin Doctors Two Princes 87 BUSH Machinehead 86 Garbage Only happy when it rains 85 NIRVANA All Apologies 84 Blues Traveler Run Around 83 THIRD EYE BLIND How’s It Going To Be? 82 BEASTIE BOYS Intergalactic 81 Wallflowers One Headlight 80 SUBLIME Wrong Way 79 SMASHING PUMPKINS Disarm 78 House Of Pain Jump Around 77 WEEZER Undone- The Sweater Song 76 HARVEY DANGER Flagpole Sitta 75 Nine Inch Nails Closer 74 RADIOHEAD Karma Police 73 RAGE AGAINST THE MACHINE KILLING IN THE NAME OF 72 NIRVANA In Bloom 71 3 Doors Down Kryptonite 70 RED HOT CHILI PEPPERS Give It Away 69 311 Down 68 EVERCLEAR Santa Monica 67 NO DOUBT Spiderwebs 66 EVERLAST What It’s Like 65 STONE TEMPLE PILOTS Plush 64 Cure Friday I’m In Love 63 LIVE Lightning Crashes 62 SMASHING PUMPKINS Bullet With Butterfly Wings 61 Oasis Champagne Supernova 60 Alice in Chains Man In the Box 59 INCUBUS Pardon Me 58 Mazzy Star Fade Into You 57 RED HOT CHILI PEPPERS Otherside 56 EVE 6 Inside Out 55 BUSH Comedown 54 BLINK-182 Dammit 53 MARCY PLAYGROUND Sex And Candy 52 GREEN DAY When I Come Around 51 Alanis Morissette You Oughta Know 50 NIRVANA Lithium 49 CAKE The Distance REED 48 SMASHING PUMPKINS Today 47 Sublime Doin’ Time 46 4 Non Blondes What’s Up 45 RED HOT CHILI PEPPERS Scar Tissue 44 R.E.M. Losing My Religion 43 WEEZER Buddy Holly 42 THIRD EYE BLIND Jumper 41 GREEN DAY Brain Stew /jaded 40 FOO FIGHTERS Learn To Fly 39 Dave Mathews Band Crash 38 NO DOUBT Don’t Speak 37 NIRVANA Heart-Shaped Box 36 BUSH Glycerine 35 RED HOT CHILI PEPPERS Californication 34 SEMISONIC Closing Time 33 OFFSPRING Self Esteem 32 PEARL JAM Even Flow 31 Soul Asylum Run Away Train 30 GREEN DAY Good Riddance (Time Of Your.. 29 SUBLIME What I Got 28 SOUNDGARDEN Black Hole Sun 27 Counting Crows Mr. Jones 26 BLINK-182 What’s My Age Again? 25 STONE TEMPLE PILOTS Interstate Love Song 24 BLIND MELON No Rain 23 LIT My Own Worst Enemy 22 SMASHING PUMPKINS 1979 21 GOO GOO DOLLS Iris 20 BLUR Song 2 19 WEEZER Say It Ain’t So 18 FOO FIGHTERS My Hero 17 OFFSPRING The Kids Aren’t Alright 16 CRANBERRIES Zombie 15 BECK Loser 14 VERVE Bitter Sweet Symphony 13 BEASTIE BOYS Sabotage 12 NIRVANA Come As You Are 11 NO DOUBT Just A Girl 10 PEARL JAM ALIVE 9 SUBLIME Santeria 8 BLINK-182 All The Small Things 7 OASIS Wonderwall 6 THIRD EYE BLIND Semi-Charmed Life 5 RADIOHEAD Creep 4 FOO FIGHTERS Everlong 3 GREEN DAY Basket Case 2 RED HOT CHILI PEPPERS Under The Bridge 1 NIRVANA Smells Like Teen Spirit

