All day we counted down your picks for the Top 96 songs of the 90’s! If you wanted a recap, or perhaps to catch a name of a new old favorite, we got you! Here’s the full list!

96 POSTAL SERVICE Such Great Heights 95 ARCTIC MONKEYS I Bet You Look Good On The… 94 FRAY How To Save A Life 93 COLDPLAY Clocks 92 MY CHEMICAL ROMANCE Helena 91 311 Love Song 90 DEATH CAB FOR CUTIE Soul Meets Body 89 FOO FIGHTERS Times Like These (One Way…) 88 DAFT PUNK One More Time 87 ATARIS The Boys Of Summer 86 WEEZER Hash Pipe 85 ALL-AMERICAN REJECTS Dirty Little Secret 84 M.I.A. Paper Planes 83 NEON TREES Animal 82 RED HOT CHILI PEPPERS Tell Me Baby 81 OFFSPRING You’re Gonna Go Far, Kid 80 FINGER ELEVEN Paralyzer 79 RACONTEURS Steady, As She Goes 78 JAY-Z & LINKIN PARK Numb/Encore 77 RISE AGAINST Savior 76 SILVERSUN PICKUPS Lazy Eye 75 SNOW PATROL Chasing Cars 74 CAKE Short Skirt/Long Jacket 73 PARAMORE Decode 72 FUEL Hemorrhage (In My Hands) 71 VAMPIRE WEEKEND A-Punk 70 FOO FIGHTERS The Pretender 69 MGMT Time To Pretend 68 AUDIOSLAVE Like A Stone 67 MY CHEMICAL ROMANCE Teenagers 66 MUSE Starlight 65 RED HOT CHILI PEPPERS By The Way 64 Phoenix 1901 63 AFI Miss Murder 62 JIMMY EAT WORLD Sweetness 61 DEATH CAB FOR CUTIE I Will Follow You Into The … 60 GREEN DAY Holiday 59 WHITE STRIPES Icky Thump 58 ALL-AMERICAN REJECTS Gives You Hell 57 WEEZER Island In The Sun 56 YEAH YEAH YEAHS Maps 55 GOOD CHARLOTTE The Anthem 54 AVRIL LAVIGNE Complicated 53 LINKIN PARK Breaking The Habit 52 RED HOT CHILI PEPPERS Snow (Hey Oh) 51 ALIEN ANT FARM Smooth Criminal 50 INCUBUS Wish You Were Here 49 FALL OUT BOY Thnks Fr Th Mmrs REED LOVES CREED 48 MGMT Electric Feel 47 QUEENS OF THE STONE AGE No One Knows 46 GREEN DAY Boulevard Of Broken Dreams 45 FOO FIGHTERS All My Life 44 YELLOWCARD Ocean Avenue 43 311 Amber 42 ALL-AMERICAN REJECTS Move Along 41 AMY WINEHOUSE Rehab 40 KILLERS When You Were Young 39 BLINK-182 First Date 38 SWITCHFOOT Meant To Live 37 FALL OUT BOY Dance, Dance 36 LINKIN PARK Numb 35 RED HOT CHILI PEPPERS Can’t Stop 34 THIRTY SECONDS TO MARS The Kill 33 COLDPLAY Viva La Vida 32 GORILLAZ Clint Eastwood 31 KINGS OF LEON Sex On Fire 30 JET Are You Gonna Be My Girl 29 GREEN DAY American Idiot 28 FLORENCE + THE MACHINE Dog Days Are Over 27 MODEST MOUSE Float On 26 SUM 41 Fat Lip 25 EVANESCENCE Bring Me To Life 24 STROKES Last Nite 23 WEEZER Beverly Hills 22 FRANZ FERDINAND Take Me Out 21 MUMFORD & SONS Little Lion Man 20 CAGE THE ELEPHANT Ain’t No Rest For The Wicked 19 MUSE Uprising 18 COLDPLAY Yellow 17 KILLERS Somebody Told Me 16 RED HOT CHILI PEPPERS Dani California 15 JIMMY EAT WORLD The Middle 14 MGMT Kids 13 GORILLAZ Feel Good Inc 12 FOO FIGHTERS Best Of You 11 BLINK-182 I Miss You 10 INCUBUS Drive 9 GREEN DAY Wake Me Up When September Ends 8 FALL OUT BOY Sugar, We’re Going Down 7 PARAMORE Misery Business 6 KINGS OF LEON Use Somebody 5 LINKIN PARK In The End 4 MY CHEMICAL ROMANCE Welcome To The Black Parade 3 WHITE STRIPES Seven Nation Army 2 PANIC! AT THE DISCO I Write Sins Not Tragedies 1 KILLERS Mr. Brightside

